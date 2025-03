Danas jedna opština U Beogradu 12 sati bez vode: U drugoj narednih 5 dana biće slab pritisak Pogledajte da li ste na spisku

Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Savski venac potrošači u nekoliko ulica u ovoj beogradskoj opštini ostaće bez vode, dok će zbog planiranih radova na ispiranju vodovodne mreže u opštini Čukarica doći do povremenih prekida vode i umanjenja pritiska. Isključenja struje i grejanja za sada nisu planirana.

- Danas će od 8 do 20 sati bez vode će ostati potrošači u delu Ulice Alekse Bačvanskog, od Ulice Mladena Stojanovića do Bulevara kneza Aleksandra Karađorđevića u opštini Savski venac, saopštili su iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija". Zbog planiranih radova na ispiranju vodovodne mreže u opštini Čukarica, od ponedeljka 3. do subote 8. marta povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode u vremenu od 22 do 6 časova osetiće sledeći potrošači: - U toku