"Ukrajina ne želi ništa što joj ne pripada": Zelenski: Ne treba nam sporazum kojim Rusija uzima naše teritorije

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski odbacio je predloge da za mirovni sporazum koji će Rusiji ustupiti okupirane ukrajinske teritorije, rekavši da ''nasilno odvajanje naše teritorije rizikuje dalje napade u budućnosti''.

''Mislim da one zemlje koje nam pružaju podršku ili možda žele da budu posrednici, razumeju da ako se rat završi nepošteno, biće samo pitanje vremena kada će ljudi zatražiti pravdu'', rekao je Zelenski novinarima u Londonu, prenosi Gardijan. On je dodao da Ukrajina ''ne želi ništa što joj ne pripada''. Govoreći o žestokoj raspravi u Ovalnoj sobi Bele kuće sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i potpredsednikom Džej Di Vensom u petak, on je rekao da je najbolje