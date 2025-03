Zelenski: Podneću ostavku, ali pod uslovom da Ukrajina uđe u NATO

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je spreman da podnese ostavku ukoliko bi zauzvrat Ukrajina postala članica NATO-a, a to je poručio nakon što su ga na ostavku pozvali saveznici američkog predsednika Donalda Trampa.

'Ja u zamenu za NATO? Može zamena. Rekao sam da sam spreman da odem, a da zauzvrat postanemo članica NATO-a - to govorim otkako je počeo rat sa Rusijom. Ako uđemo u NATO, to znači da sam ispunio svoju misiju', rekao je Zelenski, prenosi Skaj njuz. On je upozorio da neće biti lako smeniti ga. 'Nije dovoljno da jednostavno održite izbore. Morate da me sprečite da učestvujem, a to ćete malo teže', poručio je Zelenski. Ova izjava Zelenskog usledila je nakon što je