Srbija je zemlja stabilna za investicije: Expo je naša prilika da unapredimo infrastrukturu i podignemo životni standard

Siniša Mali, prvi potpredsednik Vlade je istakao da je Srbija uspela da se reši pošasti koja se zove inflacija.

Teško je, po njemu, predvideti šta će se dogoditi u narednom periodu. - Živimo u doba velike globalne neizvesnosti, pogotovu ako ste mala zemlja. Dobijanje investicionog rejtinga je jako važna stvar. Ispunili smo obećanje. To znači veće šanse i manje zaduživanja, sada smo stabilni za investiranje. On se bazira na rastu i stabilnosti. Srbija danas izgleda potpuno drugačije. On je naglasio da smo prošle godine po rastu bili broj 1, a da sada čekamo Maltu, ali bićemo