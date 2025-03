Sjajni Laslo u Santijagu došao do treće ATP titule!

Laslo Đere osvojio je titulu na ATP turniru serije 250 u Santijagu, pošto je posle dva i po sata savladao Sebastijana Baesa u tri seta 6:4, 3:6, 7:5.

Posle tri uzastopna izgubljena finala, posle više od četiri godine, od oktobra 2020. Laslo Đere konačno je osvojio ATP titulu. I to treću u karijeri posle Rija 2019. i Sardinije 2020. Sjajno je Đere započeo finale, odmah je napravio brejk. Međutim, vrlo brzo Argentinac je uzvratio i izjednačio na 2:2. Do finiša seta nije bilo brejka, a samo u jednom gemu bilo je brejk lopti. I to je Đere imao dve u sedmom gemu. Ali u devetom Laslo ponovo dolazi do brejka i vodi