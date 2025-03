Amerikanka u odabranom društvu: Ema Navaro tek peta teniserka koja je uspela da uradi ovo

AMERIČKA teniserka Ema Navaro ušla je u odabrano društvo nakon osvajanja titule u Meridi.

FOTO: Profimedia Ona je u meču za trofej razbila Kolumbijku Emilijanu Arango sa 6:0, 6:0 i tako se u jednom parametru pridružila nekim velikim igračicama "belog sporta". Naime, osma na VTA listi je tek peta teniserka od 2000. godine koja je finale pobedila, a da nije izgubila nijedan gem. Marion Bartoli - Kvebek siti 2006 Agnješka Radvanska - Sidnej 2013 Simona Halep - Bukurešt 2016 Iga Švjontek - Rim 2021 5 - Since 2000, Emma Navarro is only the fifth player to