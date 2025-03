Skup podrške dopisnicima RTS-a u Nišu: Još jedan ozbiljan napad na slobodu medija

Beta pre 1 sat

Novinari, studenti i građani okupili su se večeras ispred niškog dopisništva Radio televizije Srbije (RTS) u znak podrške novinarima tog dopisništva koje je predsednik Srbije vređao zbog izveštavanja sa studentskog protesta 1. marta u Nišu.

Sa protesta "Studentski edikt" izveštavali su Lidija Georgijev i Dejan Tasić.

Profesor Filozofskog fakulteta u Nišu Dušan Aleksić rekao je da "ne treba da budete medijski ekspert da bi prepoznali da je ovo još jedan ozbiljan napad na slobodu medija".

"To je oblast koja je iz dana u dan sve ugroženija i zato je važno da se svi mi, ne samo studenti već i građani, uključimo da sačuvamo prave novinare i prave medije koji čuvaju sve profesionalne i etičke principe, jer su samo slobodni mediji put do slobodnog društva", kazao je.

To je, kako je naveo, "ono za šta se svi mi borimo i što je suština studentskih zahteva".

Nalazimo se u situaciji da jedna "nenadležna osoba pokušava da prikupi još nenadležnosti" da bude direktor i urednik i javnog servisa i svih drugih medija što je bizarna situacija, kazao je.

Prema njegovim rečima, to neće biti dozvoljeno.

Pozdravio je sve novinare Niša koji su juče uputili inicijativu i potpisali dopis da neće pratiti njegove aktivnosti dok se ne izvini onako kako treba.

"Zaista mislim da to treba da urade svi novinari u zemlji, jer je krajnje vreme da funkcioneri prestanu da zloupotrebljavaju svoju poziciju i da novinare tretiraju kao sopstvene sluge, da ih ponižavaju i degradiraju", izjavio je Aleksić.

Prema njegovim rečima, Vučićeva izjava opasna je iz najmanje dva razloga.

"Prvi razlog je taj što je to svojevrsni poziv na linč i da, pošto će on proći nekažnjeno, da je to poziv svim građanima da mogu da vređaju i napadaju novinare i da za to neće snositi nikakvu odgovornost i posledice", istakao je Aleksić.

On je kazao da je još opasnije, a opravdano je da sebi postavim pitanje kada će početi da čini neka teža krivična dela i ko će nas zaštiti tada jer je očigledno, kako je rekao, "da u ovoj zemlji institucije ne funkcionišu“.

Protest je organizovan na poziv Neformalne grupe studenata niškog Univerziteta.

Novinari i medijski radnici iz Niša saopštili su juče da ne prihvataju izvinjenje Vučića niškim dopisnicima RTS-a, nakon upućene uvrede povodom izveštavanja sa protesta Studentski edikt 1. marta u Nišu.

"Do primerenog javnog izvinjenja obustavljamo izveštavanje o svim predsedničkim aktivnostima", rečeno je u saopštenju.

Broj potpisnika saopštenja povećan je danas 46 na 88 i među njima su ne samo novinari iz Niša već i iz Vranja, Prokuplja i Leskovca.

Vučić jeu Boru rekao da je "imbecil" novinar koji je kazao da je na protestu u Nišu "odjeknula tišina", a u izvinjenju da su novinari koji su izveštavali sa protesta "sramota za profesiju".

(Beta, 04.03.2025)