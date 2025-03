Salvini nema dilemu: Tramp jedini sposoban da donese mir: Evropi potrebne jake nacionalne vojske

Potpredsednik italijanske vlade i vođa stranke Liga Mateo Salvini izjavio je danas da je predsednik SAD Donald Tramp jedini lider sposoban da konačno donese mir, za razliku od urušene i marginalne Evrope predvođene predsednicom EK Ursulom fon der Lajen, ili Parizom i Berlinom, prenose italijanski mediji.

On se u intervjuu za list "La Verita" rekao i da su Evropi više od vojske, potrebne jake nacionalne države. Na pitanje o raspravi predsednika SAD i Ukrajine, Donalda Trampa i Volodimira Zelenskog, on je kazao da je to bio delikatan trenutak o kome treba da razmislimo. "Ja, i mnogi drugi uvereni smo u to da jedino Tramp može da donese mir", poručio je Salvini. On je govorio i o ulozi italijanske vlade, za koju je ocenio da je najstabilnija i najkohezivnija na