„Amerika to neće još dugo trpeti“: Tramp ponovo kritikovao Zelenskog

Američki predsednik Donald Tramp ponovno je na svojoj društvenoj mreži Truth Social kritikovao ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.

Objavio je poveznicu na članak Associated Pressa koji nosi naslov: „Zelenski kaže da je kraj rata s Rusijom ‘jako, jako daleko'“, prenosi Index.hr. „Ovo je najgora izjava koju je mogao dati Zelenski, a Amerika to neće još dugo trpeti! To je ono što sam govorio, ovaj tip ne želi da bude mira sve dok ima američku potporu, a Evropa je na sastanku koji je imala sa Zelenskim otvoreno rekla da ne može obaviti posao bez SAD-a. To verojatno nije dobra izjava u smislu