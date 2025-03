Vučević: Očigledno je da se ulazi u finiš pokušaja revizije Dejtonskog sporazuma

BEOGRAD - Premijer Srbije Miloš Vučević istakao je danas da izjava ministra spoljnih poslova BiH Elmedina Konakovića da su, kako je Konaković rekao, Milorad Dodik, Radovan Višković i Nenad Stevandić organizovanjem i podstrekivanjem napada na ustavni poredak BiH širom otvorili vrata za donošenje konačne arbitražne odluke za Brčko distrikt, pokazuje da se sada, na talasu svega što se dešava, ulazi u finiš pokušaja revizije Dejtonskog sporazuma.

Vučević je za TV Prva rekao da to nije prvi put da se nakon izricanja presude Miloradu Dodiku u Sarajevu otvara pitanje Brčkog. "Nakon prvostepene presude Dodiku imate odmah najave oko Brčkog i čitav očigledno koordinisan niz poteza koji nas vode ka tome da neko pokušava da unitarizuje i centralizuje Bosnu i Hercegovinu i da narušava osnovne principe koje su doveli do mira i prekida rata u Bosni i Hercegovini 1995. godine", ukazao je on. Vučević je dodao da je