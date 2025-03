Oglasio se Viktor Orban povodom događaja u Skupštini Srbije

Premijer Mađarske Viktor Orban komentarisao je današnja dešavanja u Skupštini Srbije i pružio podršku predsedniku i Vladi Srbije.

Nakon što su izgubili Vašington od patriota, globalističko-liberalne snage povukle su se u Brusel i okomile se na Srbiju, Slovačku i Mađarsku. Današnji haos u Skupštini Srbije – dimne bombe, nasilje i opstrukcija – pokazuje koliko su daleko spremni da idu da destabilizuju suverene države, napisao je Orban na društvenoj mreži X. After losing Washington to the patriots, globalist-liberal forces retreated to Brussels, and set their sights on Serbia, Slovakia, and