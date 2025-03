Lalošević iz Udruženja "Studenti 2.0": Tražimo normalizaciju nastave u najkraćem roku u svim obrazovnim ustanovama

Luka Lalošević iz Udruženja "Studenti 2.0" izjavio je danas da je to udruženje uputilo pisma svim nadležnim institucijama u kojima traži da se u najkraćem roku normalizuje stanje u svim obrazovnim ustanovama u Srbiji.

Lalošević je rekao da je trenutno stanje veoma štetno za sve u sistemu obrazovanja, ali i za budućnost društva. "Naši zahtevi su da se nastava vrati na fakultete i druge visokoškolske ustanove najkasnije do 10. marta, odnosno do 17. marta, kada je poslednji rok da se nastava ponovo pokrene kako bi ono što je propušteno moglo da bude nadoknađeno", naveo je Lalošević. Tanjug video On je dodao da se zahtevi odnose i na moratorijum na studentske kredite, smanjenje