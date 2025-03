Protest u Nišu: Nema spuštanja tenzija, nastavnike nećete kupiti novcem

Beta pre 58 minuta

Studenti, srednjoškolci i građani Niša učestvovali su danas na protestu "Nema spuštanja tenzija" u znak podrške nastavnicima koji su juče dobili umanjene plate ili ih uopšte nisu dobili.

Učesnici protesta okupili su se ispred zgrade Osnovnog suda, a posle petnaestominutnog ćutanja kojim su odali poštu poginulima 1. novembra u Novom Sadu, otišli su do zgrade Nišavskog okruga gde je i sedište Školske uprave.

Okupljeni na protestu su poručili da ne odustaju od studentskih zahteva, te da pružaju podršku studentima i nastavnicima.

Profesor srpskog jezika i književnosti iz Ražnja Predrag Barjaktarević rekao je u govoru da kao jednu vrstu ucene shvata to što su nastavnicima smanjene plate, "pa su neki od njih juče primili 2.000 dinara" i što su im je rečeno "da će im vratiti novac čim budu odradili nastavu".

"To im neće proći. Nećete kupiti prosvetne radnike novcem. Niko od nas nije ušao u učionice zbog novca. Mi volimo da radimo sa decom. To što se bunimo za novac, to je što želimo da i mi živimo od nečega", rekao je Barjaktarević.

Po njegovim rečima, "nenadležni uzurpator svih javnih funkcija nakupio je neke studente i koji kampuju gore u Beogradu".

"Mi sada ne smemo stati. Ukoliko budemo stali oni koji kampuju sada ispred Predsedništva će biti na vlasti za nekih pet do 10 godina, a ova naša deca koja ranjavaju noge po Srbiji hodajući, odlaziće negde drugde gde će se ceniti njihovo zdravlje", ocenio je Barjaktarević.

On je kazao da poslednjih dana nasilje eskalira što u Skupštini, što ispred nje.

"Očigledno je da nameravaju da ono što se sprema 15. marta u Beogradu, na neki način umanje ili ukaljaju. Deco čuvajte se, spremni su na sve, a vi roditelji i nastavnici čuvajte decu, nema ko drugi!", poručio je Barjaktarević.

Profesor iz Niša Petar Vujović rekao je da nastavnike jučerašnje umanjenje plata "nije oteralo u mišje rupe", već da je većina škola u Nišu danas obustavilo rad.

Vujović je rekao da su prosvetari na protestu jer su ih mladi tu pozvali.

"Ovi mladi ljudi ne žele da žive u državi u kojoj se učenje, znanje, kritičko mišljenje i osećaj za pravdu kažnjavaju. Ne žele da kao njihove kolege i drugovi odu u inostranstvo. Ne žele da članska karta stranke bude važnija od vrhunskih naučnih, umetničkih ili sportskih rezultata", rekao je Vujović.

Po njegovim rečima, mladi ljudi žele da pravda bude dostupna svima, da sudovi rade svoj posao i da kada njihove bake i deke uključe televizor, vide šta se stvarno dešava.

"Ne žele više da žive u mraku i lažima, ovo predugo traje. Kažu - neće stati Srbija, neće je srušiti. Pa to niko i ne želi. Mi svi ovde volimo našu Srbiju, život bi dali za nju", rekao je Vujović.

Jedna od maturantkinja je u govoru rekla da su u protekla tri meseca profesori pružili neizmernu podršku studentima i đacima, a sada studenti i učenici žele da stanu uz njih.

"Želimo da im pokažemo da nećemo da ih ostavimo na cedilu. Borićemo se dostojanstveno i iskreno sve dok pravda ne pobedi", rekla je ona.

Neformalna grupa studenta niškog Univerziteta koja je organizovala današnji protest, pozvala je građane Niša da sutra učestvuju u protestu "Ruža pravde" u 11.52 ispred Osnovnog suda.

(Beta, 07.03.2025)