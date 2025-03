Košta: Odlučno krećemo ka jakoj i suverenijoj odbrani Evrope

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta rekao je večeras, nakon hitnog samita lidera EU u Briselu da lideri tog bloka "odlučno kreću ka jakoj i suverenijoj odbrani Evrope".

On je na konferenciji za novinare naglasio da je Evropski savet je doneo konkretne odluke da obezbedi nove resurse, alate i instrumente za odbrambene kapacitete Evrope. To, prema njegovim rečima, znači ulagati u evropsku ekonomiju i štititi građane Evrope. "Danas je odlučujući trenutak za Evropu, za bezbednost Evropljana", poručio je Košta, prenosi Gardijan. On je rekao da su evropski lideri imali u vidu "lekcije naučene iz rata u Ukrajini" i da će ulagati u