Sedam delova Beograda danas bez struje: Evo šta je sa isključenjima vode: Proverite da li je vaša ulica na spisku

Isključenja struje danas su planirana u sedam beogradskih opština, dok će u delu jedne biti smanjen pritisak, a isključenje grejanja nije planirano.

Kako je najavljeno iz Elektrodistribucije Srbije, isključenja će biti na sledećim lokacijama: Od 9 do 12 sati bez struje će biti sledeće ulice: Od 8.30 do 14.30 sati bez struje će biti sledeće ulice: Od 8.30 do 14 sati bez struje će biti sledeće ulice: Od 8.30 do 12.30 sati bez struje će biti sledeće ulice: Od 9 do 14 sati bez struje će biti sledeće ulice: Od 8 do 18 sati bez struje će biti sledeće ulice: Naselje Obrenovac: Od 8 do 15 sati bez struje će biti