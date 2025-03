"Ubićemo ih": Hamas žestoko zapretio Izraelu: Pretnje ratom i blokadom neće obezbediti oslobađanje talaca

Bilo kakva izraelska vojna eskalacija protiv Palestinaca najverovatnije bi dovela do ubistva pojedinih talaca, izjavio je danas portparol Hamasa Abu Obeida, dodajući da izraelske pretnje ratom i blokadom neće obezbediti oslobađanje talaca.

Obeida je upozorio da će svaka izraelska vojna eskalacija protiv Hamasa u Gazi najverovatnije dovesti do ubistva pojedinih talaca, preneo je Tajms of Izrael. On je dodao da izraelske pretnje ratom i blokadom neće obezbediti oslobađanje talaca i ustvrdio da je Hamas i dalje posvećen pridržavanju sporazuma o primirju sa Izraelom, čija je prva faza nedavno završena. U Pojasu Gaze, Hamas nakon završetka prve faze primirja i dalje drži 59 talaca, od kojih je, kako su