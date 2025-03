Fico: Slovačka se nije obavezala na finansijsku ili vojnu pomoć Ukrajini

Premijer Slovačke Robert Fico izjavio je da se ta zemlja na samitu Evropskog saveta u Briselu nije obavezala po pitanju finansijske ili vojne pomoći Ukrajini.

Fico je na konferenciji za novinare rekao da smatra uspehom što je Savet prihvatio zabrinutost Slovačke u vezi sa obustavom prenosa gasa kroz Ukrajinu i da Evropska komisija, Slovačka i Ukrajina moraju da pronađu rešenje za to pitanje, preneo je TASR. - Evropski savet je priznao legitimnost i validnost naših komentara i zabrinutosti, koje stalno iznosimo, jer razumemo posledice ako gas ne prolazi kroz Slovačku i ne dolazi do ostatka Evrope, rekao je Fico. On je