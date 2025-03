Ovo je policajac koji je ranjen u Mirijevu! Došao na noge napadaču, policija ispituje sve okolnosti (foto)

Policajac S. M. (38), inače pripadnik MUP Republike Srbije, koji radi kao inspektor na Novom Beogradu, bio je van dužnosti kada je danas došlo do pucnjave u Mirijevu, nakon što je, kako je Kurir ranije pisao, došao u posetu napadaču S. V. (29) za koga komšije kažu da ga ne poznaju dobro, ali da su čuli da je navijač. - S. M. je bio van dužnosti kada je do pucnjave došlo, a policija trenutno ispituje sve okolnosti, kao i to zbog čega je uopšte ranjeni policajac