Miler-Mekintajer: "Nije problem poraz, već način, izvinjavam se navijačima"

Košarkaši Crvene zvezde izgubili su u 28. kolu Evrolige od Bajerna u Minehnu 100:82.

Naravno, igrači nisu bili zadovoljni, ne samo zbog poraza, već zbog igre koju su crveno-beli prikazali. Među njima je i Kodi Miler-Mekintajer. "Nemamo igrače koji daju 30 poena svaku noć, ali imamo one koji sprečavaju protivnike da daju 30 poena. Moramo da to zadržimo na umu. Izvinjavam se navijačima koji su prevalili toliki put da nas podrže. Nije problem u porazu, već u načinu na koji smo izgubili. Sada se nećemo boriti samo za nas, već i za sve one koji nas