Uhapšen osumnjičeni za pljačku apoteke na Savskom vencu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Savski venac identifikovali su i uhapsili Đ.Š. (2005) zbog postojanja osnova sumnje da je večeras izvršio krivično delo razbojništvo.

Sumnja se da je on, večeras oko 19 časova, pretio radnici jedne apoteke na Savskom vencu i iz kase uzeo dnevni pazar, saopšteno je iz MUP-a. Policija ga je uhapsila neposredno nakon izvršenog krivičnog dela i pronašla novac. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.