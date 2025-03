Crvena zvezda bez šanse, protiv nje bio i MVP kola: Igrač Bajerna poneo laskavu nagradu!

Najbolji u rundi! Košarkaši Bajerna iz Minhena savladali su Crvenu zvezdu na svom parketu 100:82 (20:22 32:15 25:18 23:27) u okviru 28. kola Evrolige.

Posebno velike probleme crveno-belima stvorio je plejmejker domaćih. These two took over their games Round 28🤯 @Cboogie_3 & @viinze_17P are the CO-MVPs of the Round! 🔥 MVP of the Round I @PaniniAmerica pic.twitter.com/zqK941JewP — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 8, 2025 Karsen Edvards je imao 30 poena, uz šut iz igre preko 50 odsto, a na to je dodao skok i četiri asistencije za ukupan indeks korisnosti 29. Osim njega, titulu najkorisnijeg igrača