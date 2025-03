Vučić o protestu 15. Marta: U subotu će nešto pokušati nasiljem, tada ćemo odsvirati kraj!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da kako stvari stoje sledeće subote, za kada je najavljen veliki protest u Beogradu, opozicija će pokušati nešto da uradi nasiljem i poručio da će tada, kako je rekao, biti odsviran kraj. "Oni znaju da više vremena nemaju, zato će morati sve da bace na jednu kartu.

Nažalost, pokušaće nasiljem nešto da urade i shvatiće tada da im je kraj. Završiće mnogi iza rešetaka koji budu počinili krivična dela, ovi drugi će da shvate da su ih lagali ovi političari koji su im obećavali da je nasiljem nešto moguće da se učini, i to je to. Tako da ćemo, kako stvari stoje u subotu veče, da odsviramo kraj", rekao je Vučić u Alibunaru u razgovoru sa građanima tokom obilaska Inkluzivno-edukativnog centra. On je istakao da je svašta preživeo, ali