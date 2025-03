"Ne pitajte me ništa za Nikolu Jokića": Trener Denvera zanemeo posle onoga što je video

Trener Denvera Majkl Meloun nije znao šta da kaže o istorijskoj partiji Nikole Jokića kakva nije viđena u istoriji NBA lige.

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je neverovatnu utakmicu za Denver prethodne noći i odveo je svoju ekipu do velike pobede protiv Finiksa. Nakon produžetka bilo je 149:141 za Nagetse, a navijači u Koloradu svedočili su istorijskoj NBA utakmici kakva do sada nije viđena u istoriji. Jokić je prvi košarkaš koji je imao učinak 30-20-20, odnosno u njegovom slučaju to je bilo 31 poen, 21 skok i 22 asistencije, što je apsolutno suluda statistika. Zbog nje je i trener