Željko Obradović sreo Jokića i ostao zatečen: "Ja njemu 'majstore', a zamislite šta on meni kaže"

Trener Partizana Željko Obradović ispričao je kako se iznenadio prilikom jednog razgovora sa Nikolom Jokićem kada je shvatio da najbolji košarkaš sveta prati šta priča i na seminarima.

Nikola Jokić je bez ikakve sumnje najbolji košarkaš na svetu i to je dokazao i prethodne noći kada je u pobedi nad Finiksom postao prvi u istoriji NBA lige koji je zabeležio više od 30 poena, 20 skokova i 20 asistencija na jednom meču. Nije bio preterano raspoložen za priču na ovu temu, prosto jer ne voli kada ga drugi hvale, pa zbog toga ljudi često stiču utisak da njega košarka uopšte ne zanima. To naravno nije tačno i to najbolje znaju njegovi saigrači i trener,