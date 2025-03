Ministar: Obdukcija pokazala da je dečak iz Leskovca imao tešku upalu srčanog mišića

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da je obdukcija sedmogodišnjeg dečaka iz Leskovca koji je preminuo na Univerzitetskom kliničkom centru (UKC) u Nišu, pokazala da je dečak imao tešku upalu srčanog mišića.

Pokrenuta je istraga, urađena je obdukcija koja je pokazala da je dete imalo tešku i jaku upalu srčanog mišića, što je dovelo do njegove slabosti. To ne može da se preživi, to je uzrok smrti, rekao je Lončar, prenela je Radio-televizija Srbije. Lončar je dodao i da je u toku nadzor koji će pokazati da li su svi u Opštoj bolnici u Leskovcu i u UKC Niš uradili svoj deo posla kako treba. Sedmogodišnji dečak iz okoline Leskovca preminuo je u noći između 4. i 5. marta