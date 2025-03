Potvrđena rezultatska kriza Đokovića: Novak izgubio od „srećnog gubitnika“ u Indijan Velsu

Srpski teniser Novak Đoković je izgubio od Holanđanina Botika van de Zandšulpa sa 2:1 (6:2, 3:6, 6:1) u drugom kolu mastersa u Indijan Velsu.

Već u trećem gemu Novak Đoković je izgubio svoj servis i to sa nulom. Imao je praktično dobijena tri od četiri poena u tom gemu, ali neverovatnim greškama je dozvolio protivniku brejk u ranoj fazi meča. Ni u sledećem servis gemu Novak Đoković nije prošao mnogo bolje. Doduše uzeo je jedan poen, ali Holanđanin je relativno lako stigao do drugog brejka. Konačno je Novak posle pet izgubljenih gemova uspeo da smanji na 5:2. Već u sledećem je Van de Zandšulp stigao do