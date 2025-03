Nestvaran preokret u Indijan Velsu! VIDEO

Američka teniserka Ema Navaro autorka je nestvarnog preokreta u drugom kolu Indijan Velsa.

Navaro, inače deseta nositeljka, plasirala se u treće kolo pobedom nad Soranom Kirsteom sa 2-1 u setovima – 3:6, 6:1, 7:6. I to ne bi bilo ništa previše čudno, da ne znamo način na koji je Amerikanka došla do pobede. Naime, ona je gubila 5:3 u trećem setu, a Rumunka je imala i 40:15 na svom servisu! Navaro je nekako uspela da se izvuče iz tog problema, spasi obe meč lopte i na kraju dođe do ogromnog trijumfa. Dvadesettrogodišnjakinji iz SAD je ovo bila peta pobeda