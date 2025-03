Dačić čestitao Angelini Topić srebro na dvoranskom EP: Nastavite da osvajate visine i činite srpski narod ponosnim

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić čestitao je danas atletičarki Angelini Topić osvojenu srebrnu medalju na dvoranskom Evropskom prvenstvu u Apeldornu. "Još jedan sjajan uspeh za Angelinu Topić i još jedan veliki dan za srpski sport! Njeno srebro na Evropskom prvenstvu još jednom je pokazalo da Srbija ima šampione koji pomeraju granice i donose ponos našoj naciji", saopštio je Dačić. View this post on Instagram A post shared by МУП Републике Србије 🇷🇸