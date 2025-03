Osporavanje i saplitanje, samo su deo putovanja

Čaršija voli tužne i prosečne, sa smernim naklonom ka neuspešnima. Ako im neko iskoči iznad crte, brzo se čitav sistem okrene protiv. To je logika grupe, recidiv socijalizma i činjenice da mnogi još ne shvataju da je Tito umro – kaže Aja Jung, najavljujući bogat program

U svom dvadeset drugom izdanju, Beogradski festival igre, pod sloganom We Speak Dance, najavljuje od 7. marta do 15. aprila gostovanje čak 18 kompanija iz 13 zemalja, 28 izuzetnih koreografskih postavki i dve svetske premijere, a sve to na scenama u Beogradu, Novom Sadu i Subotici. Oštar start pripao je libanskom koreografu Omaru Ražihu, koji će u prva tri dana, u beogradskom bioskopu Balkan, izvesti dva komada, a u jednom od njih učestvovaće i njegova majka.