Molim građane da veruju u nas: Vučević: Sns će učestvovati na skupu 28. marta u Beogradu, doprinećemo formiranju pokreta

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je danas, posle sednice Glavnog odbora SNS-a, da će ta stranka sa zadovoljstvom učestvovati na velikom skupu pokreta za narod i državu koji će 28. marta biti održan u Beogradu, kako je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

"Očekujem da to bude veličanstven skup, sa najvećim brojem ljudi do sada prisutnih. Puni smo elana i spremni smo da damo doprinos formiranju pokreta za narod i državu. Dajemo podršku predsedniku Republike u tom konceptu, u toj ideji i verujem da ćemo na Vidovdan moći da javnosti pokažemo pun karakter tog pokreta i krenemo sa tom političkom platformom u ostvarivanje zajedničkih ciljeva. Ponosni smo na SNS koja će biti deo toga", rekao je Vučević. On je naveo da je