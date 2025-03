Ovog datuma stiže drastična promena vremena: Biće grmljavinskih pljuskova, a ovaj deo Srbije će zavejati: Čeka nas i nešto što dugo nismo imali

Narednih dana imaćemo relativno toplo vreme, ali ćemo ući u znatno nestabilniji period, predviđa meteorolog amater Marko Čubrilo. Kako on najavljuje, prolazno pogoršanje vremena i zahlađenje očekuje nas oko 16. marta. Ipak, već u utorak čekaju nas pljuskovi i kiša.

Kako je objasnio Čubrilo na svom Fejsbuku, danas će biti pretežno suvo, ali uz povećanu oblačnost koja bi ponegde, i to uglavnom nad južnim, zapadnim, jugozapadnim i severnim delovima regiona mogla doneti prolaznu kišu. Vetar slab do umeren južni, a dnevni maksimum biće od 14 do 23 stepena Celzijusa. "Kako će od sutra polje anticiklona slabiti, a ka nama će se sve više širiti uticaj ciklonske aktivnosti koja već zahvata jugozapad Evrope, u utorak i sredu će biti