Posle toplog dana veče donosi veliku promenu Košava se pojačava kiša će padati u ovim delovima zemlje

U Srbiji će danas biti malo do umereno oblačno i toplo, dok se posle podne u Vojvodini, a uveče i tokom noći i u većini krajeva očekuju kiša i lokalni pljuskovi, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće vetar slab i umeren, u planinskim predelima i košavskom području i jak, južnih smerova, dok će se najniža temperatura kretati od -1 na istoku i jugoistoku Srbije do 10 stepeni u Beogradu, a najviša temperatura biće od 20 do 24 stepena. U Beogradu će biti malo do umereno oblačno, toplo i veći deo dana suvo, a uveče i tokom noći povremeno sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Duvaće vetar slab i umeren južnih smerova, dok će najniža temperatura biti od tri