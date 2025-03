Predsednik Vučić obišao policajca koji je povređen ispred RTS-a: "Toliko o mirnim demonstrantima i nadasve ugroženim"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je policajca koji je povređen ispred RTS-a kada je deo studenata blokirao zgradu Javnog servisa. "Lazar Baćić, policajac, napadnut je od strane boljševičkih plenumaša ispred zgrade RTS.

Zadobio je teške telesne povrede. Jezive. Udarili su ga bokserom. Nasilnici misle da im je sve dozvoljeno. Nije. Odgovaraće za svako nasilje koje su počinili. Toliko o mirnim demonstrantima i nadasve ugroženim. Pobediće normalna Srbija, pobediće demokratska Srbija", napisao je Vučić na svom Instagram profilu. View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) AI Preporuka