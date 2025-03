Studenti: Započeta blokada zgrade RTS-a, strogo zabranjen ulaz

Studenti u blokadi objavili su na društvenim mrežama da su započeli blokadu zgrade Radio-televizije Srbije, koja će trajati 22 sata. Kako navode u objavi, „ulaz u zgradu je strogo zabranjen“.

Izlaz je omogućen zaposlenima, dodaju, ali „niko ne ulazi u zgradu dok se ne oslobodi RTS". „„Takovska 10, RTS. Svi.Odmah. Sad. Operacija upravo počela. RTS. Pripada narodu. Dugo pripremana akcija Operacija je upravo počela", objavili su studenti Fakulteta dramskih umetnosti u blokadi. U brojnim objavama