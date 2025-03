Večeras je došlo do dve saobraćajne nesreće na auto-putu "Miloš Veliki". Kako se navodi ispod podeljenog videa na Instagram stranici "192_rs", do nesreća je došlo u smeru od Uba ka Beogradu. Kako se dodaje, stvorila se kolona vozila te je saobraćaj usporen. Trenutno nije poznato kako je došlo do nesreće, kao ni stanje učesnika. Kurir.rs