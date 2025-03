BLOG: Studenti idu peške za Beograd, u utorak kreće i grupa iz Kragujevca

Studenti iz više delova zemlje peške idu u Beograd na protest koji je najavljen za 15. mart. "Iz centra u centar" naziv je studentskog marša Kragujevac-Beograd koji će početi u utorak, 11. marta, a cilj je da studenti i maturanti pešice stignu u prestonicu u petak, veče pre velikog protesta u Beogradu 15. marta.

Pešačenje kragujevačkih studenata u blokadi kreće u utorak u 9.30 sa trga Slobode i ulice Zorana Đinđića. Prvog dana oni će preći etapu kroz sela Malo Krčmare i Vučić do opštine Rača, gde će prenoćiti. U sredu kolona mladih iz Kragujevca iz Rače pešačiće do Mladenovca kroz Bošnjane, Smederevsku Palanku i Kovačevac. Trećeg dana studentskog marša za Beograd pešaci iz Mladenovca polaze ujutro i ići će kroz Šepšin, Umčare, Begaljicu do Grocke gde će i noćiti. U petak