Vučić na sednici Glavnog odbora SNS: Ostalo još pet dana do pokušaja revolucije, dok sam živ neću prihvatiti nikakvu prelaznu vladu

BEOGRAD - Predsednik Srbije i član predsedništva Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je danas, na sednici Glavnog odbora SNS, da je ostalo još pet dana do pokušaja opozicije da sprovede revoluciju, sruši ustavni poredak zemlje i pokuša da ga natera da prihvati prelaznu vladu i poručio da dok je živ to neće prihvatiti.

"Dok sam živ neću prihvatiti nikakvu prelaznu vladu. Moraće da me ubiju, drugačije to neću prihvatiti. To je moj zavet večeras srpskom narodu. Ne dam prevarantima da otmu srpsku državu i neće je dobiti", naglasio je Vučić u Sava centru. Istakao je da je rušenje ustavnog poretka jedno od najtežih krivičnih dela, kao i da je glavni zahtev opozicije da, po zauzimanju institucija, bude formirana nekakva prelazna vlada. Vučić je napomenuo da opozicija zna da ne mogu da