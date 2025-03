Nikola Jokić piše istoriju, srpski as vodio Denver do pobede protiv Oklahome

Može Nikola Jokić sve sam, ali je ovoga puta imao i malu pomoć nekolicine saigrača.

Blistao je ponovo srpski as na parketu, držao lekcije rivalu, igrao kako je želeo, pa je pobeda njegovog tima bila neizbežna. Oklahoma - Denver 127:140. View this post on Instagram A post shared by Denver Nuggets (@nuggets) Srpski centar je meč završio sa 35 poena, uz 18 skokova i osam asistencija, a čini se da je učinak mogao da bude i bolji, samo da je Somborac želeo još malo da doda gas. Ovo je bila i mala osveta Oklahomi za prethodni meč od pre dva dana. Tada