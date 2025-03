Student o incidentu sa policijom ispred RTS-a: Došlo je određenog guranja između pripadnika MUP-a i studenata

Student Fakulteta političkih nauka (FPN) Aleksa rekao je za TV N1 da je kod ulaza RTS-a u Aberdarevoj došlo do određenog guranja između pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova i studenata.

Govoreći o večerašnjoj blokadi, on je rekao da je ovaj dolazak bio neočekivan i da je bio „držan u tajnosti“. „Svi smo svesni neobjektivnog izveštavanja RTS-a i to ne samo od kad su počeli studentski protesti, već u poslednjih nekoliko godina“, rekao je on za TV N1. „Verujem da je javni servis kao takav neophodan da bi građani mogli da dobiju prave informacije“, poručio je on. Pravimo pomake malo po malo, dodao je on. Sve informacije o blokadi RTS-a čitajte u našem