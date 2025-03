Na hiljade studenata pešači ka Beogradu na veliki protest 15. marta: Pogledajte putanje i gradove iz kojih dolaze

Studenti iz svih delova Srbije krenuli su peške ka istom cilju, odnosno moglo bi se reći da ovih dana “svi putevi vode u Beograd”.

Iz Subotice, Čačka, Niša, Kraljeva, Užica, Loznice, krenili su studenti, među njima i grupe srednjoškolaca i građana voljnih da pruže podršku, a uskoro kreću i iz Novog Sada i Kragujevca, kako bi svi do subote, 15. marta, stigli u Beograd, na dugo očekivani, najveći protest do sada. Posle blokade mostova u Novom Sadu, velikih protesta u Kragujevcu, a potom i istorijskog “majanja” u Nišu, logičan sled, tačnije ono što je cela zemlja čekala, jeste najveći do sada