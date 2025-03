Studenti blokirali i ulaze u Radio televiziju Vojvodine FOTO/VIDEO

Novosadski studenti blokirali su ulaze u zgradu Radio televizije Vojvodine, solidarišući se sa kolegama iz Beograda koji blokiraju zgradu Radio televizije Srbije.

Kako se može videti na snimcima Autonomije, blokirani su ulazi u zgradu RTV-a. A post shared by Autonomija.info (@autonomija.info) Jake policijske snage su na ulazu u zgradu. A post shared by Radio 021 (@radio_021) Kod RTV-a pristigao je veliki broj građana i studenata, dok se u zgradi nalazi policija u opremi za razbijanje demonstracija. A post shared by Radio 021 (@radio_021) Kako protiče blokada RTS-a pratite u našem BLOGU UŽIVO.