Priča o košarkaškom profesoru: Zašto je Aleksandar Nikolić ‘prvo slovo jugoslovenske trenerske azbuke’

BBC News pre 24 minuta | Grujica Andrić - BBC novinar

KSS/Arhiva Profesor Aleksandar Nikolić, jedan je od očeva osnivača jugoslovenske košarke, zajedno sa Borislavom Stankovićem, Nebojšom Popovićem i Radomirom Šaperom

Šta povezuje jugoslovensku košarku i stripove o Alanu Fordu?

„Broj 1", reći će Dino Rađa, legendarni jugoslovenski i hrvatski košarkaš.

Ime izmišljenog lika duge, sede brade iz čuvenog stripa koristi da opiše profesora Aleksandra Nikolića, jednog od očeva osnivača košarke u Jugoslaviji.

„Profa, pa svi ostali. Bio je trener nad trenerima, doktor nauka i genije.

„Svi treneri su mi pričali da je bio mozak, koji je sve činio boljima, a iz rada sa njim sam shvatio da je ta priča istinita - ni umanjena, ni preuveličana", priča bivši proslavljeni košarkaš, koji je četiri godine sarađivao sa Nikolićem u splitskoj Jugoplastici, za BBC na srpskom.

Uz Borislava Stankovića, Nebojšu Popovića i Radoslava Šapera, Nikolić se smatra jednim od utemeljivača jugoslovenske košarke.

Gotovo dve decenije predvodio je reprezentaciju, osvojiši šest medalja, postao prvak Evrope i sveta, dok je tri puta bio klupski šampion starog kontinenta sa italijanskim Varezeom.

Bio je i ključna karika u stručnom štabu Košarkaškog kluba Partizan u osvajanju prve evropske titule prvaka Evrope 1992. godine u Istanbulu.

Nikolić je prijemom u Nejsmitovu Kuću slavnih u američkom Springfildu 1998. postao tek četvrti trener van Sjedinjenih Američkih država kojem je uručeno ovo priznanje, a devet godina kasnije uvršten je i u Kuću slavnih u Ženevi, osnovane pod okriljem Međunarodne košarkaške asocijacije (FIBA).

Čuvena beogradska hala Pionir, u kojoj su stasavale brojne generacije jugoslovenskih i srpskih košarkaša, od 2016. nosi njegovo ime.

Ali, od medalja i priznanja važnija je bila njegova uloga rodonačelnika „jugoslovenske trenerske loze", koja se od njega granala na Ranka Žeravicu i Mirka Novosela, kasnije Bogdana Tanjevića, Božidara Maljkovića, Željka Obradovića i mnoge druge, smatra košarkaški hroničar Aleksandar Miletić.

„On je prvo slovo trenerske azbuke, čovek od koga je sve krenulo, a sa Žeravicom je uspostavio jugoslovensku školu košarke.

„Kad se okreneš u prošlost, imaš jednu lančanu reakciju u kojoj na kraju vidiš Acu Nikolića", objašnjava autor knjige Džez basket o istoriji jugoslovenske košarke za BBC na srpskom.

KSS/Arhiva

'Patrijarh jugoslovenske košarke'

Ali, teško da je neko predviđao takav scenario kada je Nikolić kao 12-godišnji učenik Gimnazije Kralja Aleksandra 1936. prvi put video košarkašku loptu u rukama nastavnika Milana Vukotića.

Od dečačke igre, preko ratnih godina na Tašmajdanu i upoznavanja sa Šaperom, Stankovićem i Popovićem, posleratnih igračkih dana u Crvenoj zvezdi, armijskom timu, Partizanu i OKK Beogradu, do osvajanja prve jugoslovenske reprezentativne medalje sa profesorom na klupi proći će četvrtina veka.

Popović je „predosetio da Aca ima trenerski gen" i postavio ga za saveznog selektora 1951, istitirajući da kao već svršeni student medicine, upiše Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja (DIF) da bi se dodatno usavršio, priča Aleksandar Miletić.

Uspeo je Nikolić da od osnivanja prvih klubova 1945. od Jugoslavije napravi „svetsku silu u samo 15 godina", dodaje hroničar.

Postao je i prvi jugoslovenski trener koji je pobeđivao Sovjete i Amerikance, dotad neprikosnovene u košarkaškom svetu.

„Profesor Nikolić nas je 1960. odveo na prve Olimpijske igre, tada smo bili šesti i od tada do danas smo praktično stalno u konkurenciji za medalje", kaže Miletić.

Do 1965. godine, kada Nikolić napušta selektorsko mesto, Jugoslavija je već ozbiljan svetski igrač sa dve srebrne i jednom bronzanom medaljom sa evropskih prvenstava 1961, 1963. i 1965, dok se sa Svetskog prvenstva 1963. u Kolumbiji vratila sa srebrom.

Profesor, koji je to zvanje u međuvremenu stekao i zvanično na DIF-u, utro je put prvoj zlatnoj medalji koju je Jugoslavija osvojila na Svetskom prvenstvu u Ljubljani 1970. godine predvođena njegovim učenikom Rankom Žeravicom.

Postao je i prvi koji je i kao igrač i kao trener branio boje Partizana i Crvene zvezde, što će kasnije postići i Zoran Slavnić, jedan od njegovih igrača.

KSS/Arhiva Aleksandar Nikolić sa zlatnom medaljom u Manili 1978. godine

Ali, „patrijarh jugoslovenske košarke", kako ga naziva Božidar Maljković, njegov učenik i današnji predsednik Olimpijskog komiteta Srbije, na sopstveno zlato morao da čeka do 1977. i Evropskog prvenstva u belgijskom Liježu.

Reprezentacija predvođena asovima, poput Dragana Kićanovića, Mirze Delibašića, Dražena Dalipagića i Zorana Slavnića osvojila je godinu dana kasnije i Svetsko prvenstvo na Filipinima, pa je Nikoliću u karijeri na kraju nedostajalo samo olimpijsko zlato.

„Dve zlatne medalje 1977. i 1978. su pošten kraj njegove karijere u reprezentaciji i nagrada za sve što je do tada uradio.

„Zaslužio je posle prvih 15 godina postavljanja temelja naše košarke", smatra Miletić.

Čovek od mnogo detalja i malo reči

Nagrada nije došla bez muke, a nju dobro pamti Željko Jerkov, centar tog jugoslovenskog tima.

Pripreme za Lijež počele su turnirom Americi, a prva stanica bio je Finiks u vreloj i suvoj saveznoj državi Arizona.

„Sećam se dobro prvog treninga od tri sata, otekao mi je jezik od suvoće, jedva smo disali, gotovo da smo bauljali, ali profesor je imao zacrtan plan i nije se uopšte obazirao.

„Govorio je: 'ako dobro treniramo, nećemo da prekidamo jer nam ide dobro, a ako loše treniramo, treba da se produži trening zbog toga'", priča sa osmehom Jerkov za BBC na srpskom.

Upornost, temeljnost i besomučna zaustavljanja igrača kada pogreše bili su zaštitni znak tadašnjeg selektora, a zadržao ih je i kada je radio kao savetnik u Splitu krajem 1980-ih.

„Zaustavio bi akciju na treningu i mi bismo po inerciji napravili korak ili dva dalje, a on bi nas vratio i tačno je znao ko je gde bio i kako su mu stopala stajala u milimetar.

„Fascinantno, imao je rendgen u očima i fotografsko pamćenje, a nas posle njegovih treninga nisu bolele noge, nego glava", prepričava Dino Rađa.

KSS/Arhiva Aleksandar Nikolić sa Dušanom Ivkovićem, jednim od najuspešnijih jugoslovenskih selektora koji su vodili reprezentaciju posle njega

Nikolića je od drugih trenera odvajala sposobnost da na terenu kaže mnogo ne govoreći previše, kaže Aleksandar Miletić.

„Nije bio čovek od mnogo reči i umeo je vrlo važne stvari da objasni na jednostavan način", dodaje.

Primer navodi Dino Rađa kroz anegdotu sa finala Kupa evropskih šampiona, koje je Jugoplastika igrala protiv Makabija iz Tel Aviva 1989. godine.

Splitski klub tada je postao prvi put prvak Evrope, a Rađa je bio najkorisniji igrač završnog turnira, ali bez nekoliko reči profesora Nikolića sve je moglo da krene pogrešnim putem.

„Minut pred poluvreme zvekne me neki tip (Vili Sims, centar Makabija), a ja poludim i poluvreme se završi. Nisam stigao da reagujem i niko to nije video, čak ni sudije.

„Na poluvremenu završimo sastanak, posle čega me on pozove i samo mi kaže: 'Da ga nisi takao'. Pitam ga: 'Koga? Šta?'. On mi je samo rekao 'znaš ti i koga i šta'", seća se bivši košarkaš jugoslovenske i hrvatske reprezentacije.

Pripreme Jugoslavije za Filipine trajale su 116 dana, seća se Jerkov, a ni noći nisu uvek bile za spavanje.

Zbog vremenske razlike između Beograda i Manile, Nikolić je zakazivao kasne treninge kako bi se igrači navikli na ritam koji ih čeka na turniru.

„Šalili smo se da radimo kao rudari, u tri smene, a Moka Slavnić je tako jedno veče organizovao da nam donesu rudarske šlemove sa lampama", prepričava Jerkov.

Profesor je bio i „majstor da održi tenziju", pa je uvek posle dobrih partija nalazi razloge da bude nezadovoljan i igračima ukaže šta bi dodatno mogli da poprave, dodaje.

Dok se košarkaška Jugoslavija radovala tituli svetskog prvaka, trener nacionalne selekcije nije odustao od ranije najavljene ostavke i sastavio je izveštaj na 40 strana o problemima u jugoslovenskoj košarci.

Sa vrha sveta u Čačak i igrači u pepeljari

Dok su svi očekivali povratak u Italiju, odlazak u neku drugu zemlju ili, u najmanju ruku, preuzimanje jednog od vodećih jugoslovenskih klubova, Nikolić iz Manile odlazi Borac iz Čačka.

Šumadijski tim u tadašnjoj Jugoslaviji nije bio velikan poput Partizana, Jugoplastike, Bosne, Cibone ili Crvene zvezde, a Radmilo Mišović, najbolji igrač u istoriji Borca tada je završio igračku karijeru i kao funkcioner pomogao je u ubeđivanju profesora.

„Takvog trenera nisam video ni sreo, bio je profesionalac, vredan, pošten i skroman", opisuje Mišović za BBC na srpskom.

Nikolića novac „uopšte nije interesovao", ali jeste atmosfera i pažnja koju je dobijao u „najkošarkaškijem gradu" u Srbiji, kako mnogi opisuju Čačak, kaže Mišović.

„Bio je sasvim običan čovek, nije se ponašao kao da je iznad nas.

„Imao sam čast da provedem dve godine sa njim,a mi smo tada imali više ljudi na njegovim treninzima, nego što danas dođe u halu da gleda Borac u Aba ligi", priča poznati čačanski košarkaš.

Mišović se seća jutara u nekadašnjem restoranu Bunker, gde se svakodnevno nalazio sa legendarnim trenerom.

„Imao je uvek isti protokol: dupla kafa sa dosta mleka, njegova piksla koju niko nije smeo da dira i uvek je pušio pet cigareta", sa smehom prepričava Čačanin.

Od opušaka bi polako nastajao tim.

„Postrojio bi 'petorku' u pepeljari, a zatim ređao i pomerao 'igrače' po stolu, na taj način spremao taktiku za utakmice", objasnila je mnogo godina kasnije Gordana Dojčinović Rutar, rođaka Nikolićeve supruge Ksenije, za Koš magazin.

Posle dve godine u Borcu, gde je Nikolić formalno bio savetnik, a zapravo prvi trener tima, ekipa je prvo došla do četvrtog mesta i plasmana u evropska takmičenja, a zatim i ispala iz jugoslovenske lige.

„Kada je profesor Nikolić otišao iz Borca, naš klub je imao osam juniorskih reprezentativaca, a prvi tim je bio za poštovanje u tada jakoj jugoslovenskoj ligi.

„Sve to u gradu koji je tada imao oko 50.000 stanovnika, kao neko veće selo", kaže Mišović.

'Gde god se danas osvrnete, svuda su Acini tragovi'

Osim u medaljama i titulama, zaostavština Aleksandra Nikolića ogleda se u broju trenera kojima je pomogao da stasaju, omogućivši nastavak niza uspeha.

Bio je mentor Ranku Žeravici, Mirku Novoselu i Petru Skansiju, a kasnije Željku Obradoviću, Božidaru Maljkoviću i Bogdanu Tanjeviću.

Obradoviću je pomogao još 1978. kao mladom igraču Borca iz Čačka da postane plejmejker koji će kasnije zaigrati za Partizan i Jugoslaviju, a onda i kao mentor da u prvoj sezoni na klupi Partizana postane prvak Evrope.

„Tada mi je Aca Nikolić rekao da ću osvojiti još mnogo titula, a ja sam u sebi mislio 'ovo se desilo sada, pa ko zna kad'. Profesor je, na sreću, opet bio u pravu.

„Kada smo postali prvaci Evrope dobio sam odlične ponude, ali sam sve odbio jer sam hteo da ostanem još jednu sezonu uz profesora Nikolića, da još učim", ispričao je Obradović za nedeljnik NIN.

Najtrofejniji evropski trener više puta je govorio i o postulatima koje je preuzeo od Nikolića, poput navike da stalno ispravlja igrače ili otvorenosti trenera da uče od košarkaša sa kojima rade.

KSS/Arhiva Profesor Nikolić i Željko Obradović sarađivali su u Partizanu, koji je 1992. sa njima na čelu došao do jedine titule prvaka Evrope

Najtrofejniji evropski trener više puta je govorio i o postulatima koje je preuzeo od Nikolića, poput navike da stalno ispravlja igrače ili otvorenosti trenera da uče od košarkaša sa kojima rade.

Bogdana Tanjevića je profesor brusio u reprezentaciji, na Svetskom prvenstvu u Manili 1978. gde mu je tada mladi trener bio pomoćnik.

Godinu dana kasnije, Tanjević će sarajevsku Bosnu učiniti prvim klupskim prvakom Evrope iz Jugoslavije.

„Profesor je nas sve zadužio. O njemu uvek govorim kao o prvom modernom treneru košarke u Evropi, jer je on prvi doneo nešto što je matematika, a ne samo naša intuicija, talenat.

„Mi koji smo od košarke i više dobili od njega, stalno imamo potrebu, kao što smo i tada imali, da mu se na neki način odužimo", objasnio je Tanjević u prošlogodišnjem intervjuu za Nedeljnik.

Getty Images Nikolić je primljen u Nejsmitovu Kuću slavnih u Springfildu 1998. godine

Profesor je pomogao i Božidaru Maljkoviću da sa splitskom Jugoplastikom osvoji dve vezane titule evropskog prvaka 1989. i 1990. godine.

"Imao je veliki broj učenika i sve je prvo naučio kako da postanu ljudi. Nesebično je davao svoje veliko znanje i svi mi iz košarke smo njegovi veliki dužnici", kazao je Maljković, koji ima četiri titule klupskog prvaka Evrope, što je nadmašio samo Željko Obradović sa devet naslova.

Zbog znanja koje je preneo na naredne generacije trenera, Aleksandar Nikolić je „najzaslužniji i najpoštovaniji trener u istoriji jugoslovenske košarke", smatra Miletić.

„Bio je trener-učitelj, ponašao se baš profesorski, za šta su potrebne godine, znanje, ali i stav prema poslu koji radiš", opisuje.

„Kako mi je 2011. godine rekao Boris Kristančič, veliki slovenački trener koji je bio profesorov sportski rival i prijatelj: 'gde god se danas osvrnete, svuda vidite Acine tragove'."

Italijanski posao

Posle završetka prvog mandata u reprezentaciji Jugoslavije, koji je završio srebrnom medaljom na Evrobasketu u Moskvi, Nikolić je za 15 godina rada dobio „tranzistor marke Soni i jednu umetničku sliku", kaže košarkaški hroničar Aleksandar Miletić.

Jugoslovenski trener tada uzima neplaćeno odsustvo na DIF-u i odlazi da trenira Padovu, što će biti uvod u njegovu odiseju u Italiji, gde je proveo 12 godina i vodio ukupno sedam klubova.

Najslavniji period tog putovanja počeo je 1969. godine, kada je preuzeo Ignis iz Varezea, sa kojim će za četiri godine odigrati isto toliko finala Kupa evropskih šampiona i osvojiti tri titule.

Ni u Varezeu nije moglo bez Jugoslavije, pa je prvi trofej 1970. osvojio u sarajevskoj hali Skenderija, dok je u finalu 1972. godine slavio protiv splitske Jugoplastike.

„.Profesor je prvi je u Evropi stvorio ekipu koja je postala sinonim za supertim i koji je celu deceniju igrao finale Kupa evropskih šampiona, što je tada bilo nezamislivo", opisuje Željko Jerkov, koji se u to vreme kao mladić probijao među prvotimce Jugoplastike.

Dino Menegin, jedan od najboljih igrača Varezea i italijanske reprezentacije svih vremena, opisao je Nikolića kao„jednog od najvećih trenera svih vremena".

„Naučio me je šta znači biti profesionalac u košarci i da ne gubim vreme. Na treninzima i utakmicama zahtevao je od nas da se ponašamo kao radnici u fabrikama, ozbiljno, bez osmeha, a posle toga kako ko hoće", prisetio se Menegin.

Željko Jerkov je tokom 1980-ih proveo i dve godine u Italiji, gde je saznao koliko je na Apeninima cenjen Nikolić.

„Bio je božanstvo u Italiji, zvali su ga 'doktor' i 'profesor'", prepričava bivši reprezentativac Jugoslavije.

Nikolićevog uticaja prisetio se i Etore Mesina, trofejni italijanski stručnjak, koji ga je opisao kao „legendarnog maestra" tokom gostovanja Partizanu u Beogradu u decembru 2023.

Čak i kada su bili na suprotnim stranama, Nikolić je pokušavao da mu pomogne, rekao je Mesina.

Partizan je u četvrtfinalu Evrolige 1992. igrao protiv Knora iz Bolonje sa Mesinom na čelu, dok je savetnik Željka Obradovića bio profesor Nikolić.

Uprkos tome, mlađem italijanskom kolegi je u jednoj hotelskoj sobi „dva sata objašnjavao šta treba da uradi kako bi ih pobedio".

„Objašnjavao mi je slabosti mog tima i kako mogu da ih popravim pomeranjem pozicija nekoliko igrača u ekipi.

„Vidite košarkaškog genija koji nije zabrinut zbog pobeda ili poraza, već se samo koncentriše na napredak i pomoć mladom treneru da postane bolji", prepričao je godinama kasnije Mesina.

(BBC News, 03.12.2025)