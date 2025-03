Stiže kišni talas s Jadrana temperatura pada za 15 stepeni, baš će zahladiti u Srbiji! Evo gde će se i zabeleti!

Sve do kraja sedmice u Srbiji će biti veoma toplo vreme za ovo doba godine, ali promenljivo.

Na severu i zapadu biće malo svežije u odnosu na ostatak zemlje, uz temperature od 18 do 22°C, dok će u ostalim predelima biti i do 25°C. Najtoplije će biti u subotu na jugoistoku Srbije, uz temperature do letnjih 27°C. S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za ovo doba godine od 10 do 14 stepeni, one će do kraja sedmice biti za 10 do 15 stepeni više od napomenutog proseka. Očekuje se i promenljivo, zbog česte ciklonske aktivnosti sa Jadrana i