Tramp: SAD će odgovoriti na uzvratne carine koje je uvela EU na čelik i aluminijum

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da će Sjedinjene Američke Države odgovoriti na uzvratne carine koje je EU uvela danas prema Vašingtonu nakon što su SAD uvele carine od 25 odsto na uvoz čelika i aluminijuma bez izuzetaka.

Tramp je to rekao na početku sastanka sa irskim premijerom Majklom Martinom u Ovalnom kabinetu Bele kuće, preneo je Skaj njuz. Istakao je da još postoji "ogroman deficit" SAD u trgovinskoj razmeni sa velikim brojem zemalja, ali da će, kako je naveo, SAD to izjednačiti. Tramp je takođe optužio Irsku da pomoću svoje poreske politike privlači farmaceutske i druge kompanije iz SAD. "Postoji ogroman deficit koji imamo sa Irskom i sa drugim zemljama i želimo da to