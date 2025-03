Analitičar Željko Raljić za Insajder: Funkcioneri Republike Srpske ne mogu biti iznad zakona

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine izdalo je danas sudskoj policiji naredbu za privođenje predsednika Republike Srpske Milorada Dodika, premijera Radovana Viškovića i predsednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića, a tom prilikom je zatražilo i asistenciju MUP-a Republike Srpske i SIPA. Najviši funkcioneri Republike Srpske istog dana su se na zajedničkoj konferenciji oglasili, odbacujući navode Tužilaštva i navodeći da je ovo napad na ustavni poredak i Republiku Srpsku. O trenutnoj političkoj

Na pitanje da li je realno da tri najviša funkcionera RS budu privedena, Raljić kaže: „Slovo zakona tako propisuje. Oni su dobili poziv od Tužilaštva Bosne i Hercegovine, na koji su danas rekli da se ne žele odazvati. To je nepoštovanje institucija i zakona koji ih na to obavezuju. To što oni misle da njihova politička odluka može da zameni ono što je zakon propisao, to je problem naših političara. Oni misle da je ispravno i po zakonu samo ono što njima odgovara i