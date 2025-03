Vučić o sankcijama NIS-u: Trampova administracija neće promeniti stav

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da administracija američkog predsednika Donalda Trampa neće promeniti stav po pitanju američkih sankcija NIS-u i dodao da bi taj stav mogao da se promeni jedino ukoliko dođe do velikog dogovora po pitanju sukoba Rusije i Ukrajine. "Sumnjam da je taj dogovor moguć u ovom trenutku.

I ako me pitate kada će doći do nekakvog rešenja, ja mislim da će do rešenja doći kada jedna strana bude mnogo slabija i kada to bude toliko očigledno da će da moli za prekid sukoba", rekao je Vučić na TV Informer. Kako je dodao, moraće ili Rusija da probije mnogo više linija i mnogo brže da napreduje da bi se to desilo ili Ukrajinci da krenu u kontronapad. Na pitanje da li je moguće da dođe do sastanka američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog Vladimira Putina