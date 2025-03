VIDEO Snimak razbesneo navijače Liverpula, sudija režirao eliminaciju crvenih

Fudbaleri PSŽ-a su posle velike drame i penal serije eliminisani iz Lige šampiona od Liverpula.

Nakon pobede u Parizu od 1:0, istim rezultatom su fudbaleri Liverpula poraženi u revanšu da bi nakon penala i ispali. Ipak, posle meča će navijači biti besni i zbog odluka glavnog sudije i njegovih pomoćnika koga smatraju direktnim krivcem za eliminaciju. Navijači Liverpula su ogorčeni posle meča, jer se na društvenim mrežama pojavio snimak koji pokazuje da je PSŽ pobedosni gol postigao iz ofsajda. 🚨❌Mistake by VAR in the Liverpool vs. PSG Champions League match.