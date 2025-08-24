UŽIVO: Počinje US Open i odmah igraju Đoković i Olga

U nedelju u 17 časova po srednjoevropskom vremenu počinje poslednji Grend slem turniru u sezoni - US Open u Njujorku.

Prvog dana Srbija će imati dva predstavnika – Novaka Đokovića u muškoj i Olgu Danilović u ženskoj konkurenciji. Đoković će u 1 čas, dakle na startu večernjeg programa, igrati protiv 48. tenisera sveta, Lirnera Tiena iz Sjedinjenih Država. Nole će pre tog duela saznati eventualnog rivala u drugoj rundi tako da ćemo sa pažnjom čekati ishod meča u kome se sastaju kvalifikanti Švajda (143) i Piroš (156). Danilovićeva će ne pre 19 časova na teren, a njega protivnica je