Đoković pred početak Ju-Es opena: Sanjam da osvojim još jedan grend slem

Srpski teniser Novak Đoković je pred start Ju-Es opena izjavio za američke medije da ima želju da ponovo podigne grend slem trofej, prvi put od 2023. godine i da mu motivacije za to ne manjka.

Iako ima 38 godina i iza sebe bogatu karijeru i po mišljenju mnogih stručnjaka je najbolji teniser svih vremena, Đoković je istkao da motivacija ne jenjava, preneo je američki portal Ti-En-Ti sports. Tokom 2025. tri puta je stizao do polufinala na grend slemovima - u Melburnu, Parizu i Londonu, ali svaki put je ostao bez finala i šanse za titulu, dva puta izgubivši od Janika Sinera. "Grend slemovi su i dalje najveća motivacija. Sanjam da osvojim još jedan. Ovde sam