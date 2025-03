Kiša i pljuskovi sručiće se na Srbiju: Stiglo najnovije upozorenje RHMZ: Evo kakvo nas vreme očekuje noćas i narednih dana

Republički hidrometeorološki zavod izdao je najnovije upozorenje i najavio tokom večeri i noći mestimično kišu i kratkotrajne lokalne pljuskove.

RHMZ za sutra ujutru prognozira noblačenje uz postepeni prestanak kiše i to prvo u zapadnoj polovini zemlje. Tokom dana biće promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i toplo za ovaj period godine. Duvaće umeren, povremeno jak jugozapadni vetar koji će uveče biti u slabljenju, a očekuje se kratkotrajna kiša sredinom dana u Vojvodini i ponegde na jugoistoku zemlje. Najniža temperatura biće od 8 do 13 stepeni, a najviša od 19 do 23 Celzijusa. Do ponedeljka će biti